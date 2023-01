José Manuel Antunes: "Nação benfiquista não quer que Enzo jogue"

Os recentes episódios com Enzo Fernández retiraram ao argentino todo o capital de confiança que conseguira acumular junto dos adeptos do Benfica. Ao ponto de José Manuel Antunes dizer, sem reservas, que a "nação benfiquista não quer que Enzo jogue", esta sexta-feira, na Luz, com o Portimonense.

Em entrevista à Renascença, o antigo dirigente do Benfica admite que "seria uma grande surpresa" se Roger Schmidt apostasse no argentino, que a seu ver "teve uma atitude muito incorreta, de prepotência e de desprezo". "Dificilmente terá perdão", acrescenta. Apesar de ter um entendimento muito claro sobre a situação de Enzo, José Manuel Antunes salvaguarda que o treinador, caso decida utilizá-lo, não será criticado.

O foco está em Enzo Fernández, campeão do mundo pela Argentina e eleito melhor jogador jovem do Mundial do Qatar, que viajou sem autorização para o seu país, para celebrar a passagem de ano, e falhou o regresso aos treinos no início de 2023.

Rui Costa teve uma conversa com o jogador logo no seu regresso à Luz, após o Mundial, antes do jogo com o Sporting de Braga e José Manuel Antunes entende que o presidente, que como jogador "foi alguém que se portou bem durante a carreira", poder servir "como exemplo (...) um miúdo que aos 21 anos começa a fazer estes disparates".

O empresário aguarda que as negociações para a transferência do argentino se resolvam rapidamente e que o médio campeão do mundo deixe a Luz. "Seria bom para o balneário", considera.

Sobre o embate de sexta-feira na Luz, com o Portimonense, os recentes episódios com Enzo e a derrota em Braga não vão, na opinião de José Manuel Antunes, condicionar a atitude da equipa, que "tem cinco pontos de vantagem" sobre o FC Porto no campeonato. Rafa, que viu quinto amarelo frente ao Braga, é a grande ausência para o jogo com os algarvio.

O Benfica-Portimonense, a contar para a 15.ª jornada da I Liga, é na sexta-feira, às 19h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.