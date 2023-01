Enzo Fernandez num impasse. Benfica não abdica da cláusula de rescisão

As negociações entre Chelsea e Benfica para a transferência de Enzo Fernandez não conheceram avanços nas últimas horas.

O emblema londrino não quer pagar, no imediato, a totalidade dos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão do médio argentino.

Já os encarnados insistem em não vender abaixo da cláusula.

A saída de Enzo Fernandez nesta janela de transferências de inverno, até ao fim do mês, continua na agenda, mas as condições de pagamento propostas pelo Chelsea estão longe daquilo que Benfica SAD considera ideal.

Enzo, de 21 anos, o melhor jogador jovem do campeonato do mundo, sagrou-se campeão pela Argentina no Qatar.

O jogador tem mais 4,5 anos de contrato no Benfica e uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.