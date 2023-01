“Pelo comportamento, Enzo já não está no Benfica”

José Carlos, antigo jogador do Benfica, considera que a viagem de Enzo Fernández à Argentina, contrariando as ordens do treinador, Roger Schmidt, mostra que o médio “já não está” no clube.

Quando os negócios estão quase finalizados e os jogadores têm "este tipo de comportamentos", já "não estão criadas as condições para continuar", defende o antigo jogador, em entrevista a Bola Branca.

“Muito dificilmente o Enzo ficará no Benfica, não seria benéfico para ele nem para o clube”, diz o antigo defesa encarnado.