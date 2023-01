Kokcu pode fazer de Enzo Fernández no Benfica. "São parecidos"

Orkun Kokcu e Enzo Fernández são jogadores semelhantes. A opinião pertence a João Carlos Teixeira, companheiro de equipa do médio do Feyenoord na época passada.

Em declarações a Bola Branca, o atual jogador do Umm-Salal, do Qatar, apenas encontra uma diferença entre ambos os atletas.

"São parecidos, têm ambos técnica com bola, para a saída de bola. Talvez o Enzo seja um pouco mais defensivo do que o Kokcu", adianta Teixeira.

João Carlos Teixeira recorda os tempos passados com o turco de 22 anos dos neerlandeses, que na sua opinião se adaptará sem problemas ao nosso futebol.

"É um jogador que vem da formação do Feyenoord, um jovem promissor. Quando cheguei ao Feyenoord ele devia ter 19 ou 20 anos, mas já com muita maturidade. No segundo ano, jogou quase todos os jogos e fomos à final da Liga Conferência. É um jogador para se dar muito bem em Portugal. A mudança é para uma equipa que joga a Champions e não me parece que mudar dos Países Baixos para Portugal seja assim uma mudança tão radical. Por isso, tem tudo para singrar em Portugal", remata João Carlos Teixeira.

Kokcu, de 22 anos, é internacional turco e joga na equipa principal do Feyenoord desde 2018/19. Esta temporada, soma sete golos e duas assistêncioas em 19 jogos disputados.