Enzo Fernández voltou à Argentina para a passagem de ano

Enzo Fernández, médio do Benfica, viajou mesmo para a Argentina para passar a passagem de ano, segundo o jornal "Record".

O campeão do mundo pela seleção argentina tinha afirmado que regressaria ao país para passar o ano. Roger Schmidt, treinador do Benfica, deu a entender na antevisão ao jogo frente ao Sporting de Braga que Enzo não teria autorização do clube encarnado para tal.

"Não sei nada do que se diz nas redes sociais, somos uma equipa profissional e as regras são iguais para todos os jogadores e muito importantes – descansar entre jogos e estar preparados para o próximo, não há exceções para isso", disse.

Enzo Fernández pediu para não jogar frente ao Sporting de Braga por não se sentir em boas condições físicas depois do Mundial. O médio de 21 anos foi titular e apenas substituído aos 89 minutos na primeira derrota da época do Benfica, por 3-0, em casa do Braga.

O Chelsea terá apresentado uma proposta formal ao Benfica por Enzo Fernández de 130 milhões de euros para contratar já em janeiro o jogador argentino. O Chelsea não é, no entanto, o único interessado, com Liverpool, Manchester United e Real Madrid apontados como outros possíveis destinos.

Ainda assim, Rui Costa, presidente do Benfica, terá conversado na terça-feira com Enzo Fernández, dia do regresso do médio ao clube após vencer o Mundial com a Argentina. O objetivo é tentar manter Enzo Fernández no clube até ao final da temporada, com prioridade nos objetivos desportivos do Benfica.

Enzo Fernández chegou ao Benfica no verão, depois de se destacar no River Plate. Entrou diretamente para o onze inicial das águias e é um dos jogadores mais importantes para Roger Schmidt. Apontou três golos e quatro assistências em 24 jogos disputados.

A participação no Mundial do Qatar valorizou ainda mais o jogador que se sagrou campeão do mundo. Enzo foi usado nos sete jogos da Argentina e foi titular em todos a partir da terceira jornada da fase de grupos. Jogou os 120 minutos da final contra a França. As prestações valeram-lhe o troféu de melhor jovem da prova.

No verão, o Benfica pagou 10 milhões de euros ao River Plate pela sua contratação, mais oito em variáveis. O River Plate tem ainda 25% dos direitos económicos do agora campeão mundial, o que significa que ficará com 25% do valor de uma futura transferência.