Enzo Fernández terá dado o "sim" ao Chelsea

Diz ainda Fabrizio Romano que Liverpool e Manchester United não fizeram, pelo menos para já, propostas pelo médio do Benfica, que este inverno sagrou-se campeão do mundo pela Argentina, a titular.

O presidente do Benfica, Rui Costa, já disse que Enzo só sai pelo valor da cláusula de rescisão , 120 milhões de euros. No Chelsea não quer pagar esse montante de uma vez, pelo que negoceia alternativas com o Benfica. Os ingleses oferecem mais, ainda, que os 120 milhões de euros, de forma a poderem efetuar o pagamento em tranches e terem o jogador já em janeiro. O "Record" adianta um valor à volta dos 130 milhões de euros .

De acordo com o repórter, especialista do mercado de transferências, o Chelsea está em negociações com o Benfica, depois de ter recebido luz verde do médio internacional argentino, de 21 anos, para a transferência.

Rui Costa terá conversado com Enzo para tentar convencê-lo a ficar até ao final da época. Segundo "A Bola", a SAD do Benfica planeia premiá-lo com um bónus - e possível aumento salarial - se não sair em janeiro.

O treinador do Benfica admitiu, na quinta-feira, em conferência de imprensa, que tinha tentado convencer Enzo a ficar até ao final da época. No entanto, está preparado para o internacional argentino já em janeiro.

"Sabemos como é o futebol. Estes jovens jogadores, às vezes, recebem oportunidades. Não é só o Enzo, são todos os jogadores, é parte do negócio do futebol. Se têm oportunidades, têm de tomar decisões. Posso dar-lhes conselhos e recomendações, mas respeito sempre as decisões deles, porque só têm uma carreira. Se puder convencê-los, tentarei fazê-lo, mas respeito sempre as decisões deles", afirmou Roger Schmidt.

Enzo Fernández, de 21 anos, tem contrato com o Benfica até 2027. Foi contratado ao River Plate, no verão, por 12 milhões de euros, e assumiu imediatamente a titularidade. Somou três golos e cinco assistências em 24 jogos e ganhou bilhete para o Mundial 2022. Após ser suplente no primeiro jogo, que a Argentina perdeu, ganhou o lugar e não mais saiu, até à conquista do título. Contribuiu com um golo e uma assistência.