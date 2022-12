Schmidt aborda possível saída de Enzo Fernández. "Até 31 de dezembro estamos a salvo"

Roger Schmidt está preparado para perder Enzo Fernández, caso o médio argentino deixe o Benfica. No entanto, conta com ele para o jogo com o Sporting de Braga, relativo à 14.ª jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o treinador do Benfica admite que, quando um jogador talentoso se destaca num grande palco, como o Mundial, que Enzo conquistou com a Argentina, os clubes vendedores ficam à mercê dos colossos endinheirados. Contudo, a janela de transferências de inverno só abre no dia 1 de janeiro, por isso, até lá, Roger Schmidt está descansado e focado no último jogo de 2022.

"Até ao dia 31 de janeiro de dezembro, estamos a salvo, temos todos os jogadores. Ninguém nos pode comprar nenhum jogador. Estou focado no Braga e tudo o resto acontecerá, talvez, quando a janela de transferências abrir. É sempre a mesma coisa no futebol, especialmente quando tens jogadores talentosos que se exibem a grande nível. Há sempre o risco de perder jogadores. É normal, tens de estar preparado para tudo", vinca.