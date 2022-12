Benfica quer usar Braga como rampa de lançamento para a segunda metade da época

Roger Schmidt espera que o Benfica inicie, em Braga, na 14.ª jornada do campeonato, nova série de bons resultados, de forma a começar a segunda metade da época pós-Mundial, como terminou a primeira.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, esta quinta-feira, o treinador do Benfica avisa que o Braga "tem feito uma boa época" e que o Benfica tem de mostrar o que vale "desde o primeiro minuto".

"Estivemos muito bem na primeira parte da época, agora temos de criar o mesmo ritmo. O Braga é muito bom a atacar, é uma equipa completa e é muito perigoso na frente. Temos de defender muito bem e lembrar-nos que somos capazes de praticar um futebol ofensivo, mas também temos de estar muito bem defensivamente. Este equilíbrio tem sido muito bom. A equipa tem de ser responsável, como um todo, a defender", salienta.

Enzo e Otamendi prontos para jogar

Schmidt conta que Enzo Fernández e Otamendi regressaram ao trabalho, depois de conquistarem o Mundial 2022, com a Argentina, "muito bem dispostos e em boas condições". Contudo, recusa revelar o onze.

"Treinaram com a equipa e estão motivados. Estamos muito orgulhosos deles, estiveram muito bem no Mundial. Também é um bom sinal para nós. Estão totalmente focados no Benfica", assegura o técnico alemão.

Schmidt assume que, agora, o grande desafio é ter preparar e motivar os jogadores para a competição no clube. Algo que não será difícil com os dois argentinos, que "têm mostrado sempre grande atitude".

Aliás, Enzo e Otamendi têm uma vantagem em relação aos restantes: em virtude de terem disputado os sete jogos do Mundial, sempre com grande intensidade, são os únicos que chegam a Braga com ritmo.

"Eles estão na melhor situação possível, porque vêm com ritmo e conseguiram manter a intensidade. Espero que amanhã [sexta-feira] gostem de voltar a jogar pelo Benfica", assinala Roger Schmidt.

Schmidt tem o plantel todo à disposição, à exceção de David Neres, com problemas no gémeo esquerdo. Já João Mário está recuperado.

O Benfica visita o Braga na sexta-feira, às 21h15. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.