Possível saída não afetará rendimento de Enzo Fernández. "Faz parte do quotidiano deles"

A possível transferência de Enzo Fernández no mercado de janeiro não deve mexer com o jogador, que se deverá apresentar na mesma forma ao serviço do Benfica nos próximos jogos.

Em entrevista a Bola Branca, o psicólogo desportivo Pedro Almeida, também professor no Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (ISPA), fala em situações "normais no futebol".

"Os jogadores lidam com esse fator de forma natural. De acordo com a probabilidade de acontecer, pode mexer mais ou menos com o jogador. Diria que faz parte do quotidiano dos atletas. Ele é jovem, mas já teve uma primeira mudança para o Benfica. Acho que não é muito complexo de gerir. Parece-me um atleta bastante focado na missão em campo", começa por dizer.

O Chelsea terá apresentado uma proposta formal ao Benfica por Enzo Fernández de 130 milhões de euros para contratar já em janeiro o jogador argentino. O Chelsea não é, no entanto, o único interessado, com Liverpool, Manchester United e Real Madrid apontados como outros possíveis destinos.

Ainda assim, Rui Costa, presidente do Benfica, terá conversado na terça-feira com Enzo Fernández, dia do regresso do médio ao clube após vencer o Mundial com a Argentina. O objetivo é tentar manter Enzo Fernández no clube até ao final da temporada, com prioridade nos objetivos desportivos do Benfica.

Apesar dos 21 anos, a "idade não está diretamente ligado ao nível de maturidade".

"Há atletas com estratégias para lidarem com adversidades maiores do que outros. Por observação, não me parece que seja o Enzo seja um atleta que se vá distrair muito por qualquer fator, pelo que demonstrou no Benfica e no Mundial. Não me parece numa fase de carreira que preciso de outro tipo de trabalho", explica.