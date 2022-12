Chelsea quer Enzo já em janeiro, Rui Costa tenta segurar até ao verão

O Chelsea terá apresentado uma proposta formal ao Benfica por Enzo Fernández de 130 milhões de euros para contratar já em janeiro o jogador argentino, segundo o jornal "Record".

O valor superior à cláusula de 120 milhões de euros prende-se com situações fiscais implicadas num possível negócio.

O Chelsea não é, no entanto, o único interessado, com Liverpool, Manchester United e Real Madrid apontados como outros possíveis destinos.

Ainda assim, Rui Costa, presidente do Benfica, terá conversado na terça-feira com Enzo Fernández, dia do regresso do médio ao clube após vencer o Mundial com a Argentina. O objetivo é tentar manter Enzo Fernández no clube até ao final da temporada, com prioridade nos objetivos desportivos do Benfica.

Enzo Fernández terá a palavra final, uma vez que pelo menos o Chelsea está disposto a bater a cláusula de rescisão. Ainda de acordo com o jornal, Enzo não quer entrar em conflito com o Benfica, clube que considera que lhe abriu as portas no futebol europeu.