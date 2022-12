Otamendi não comenta renovação. "Estou a desfrutar e só penso no Braga"

Nicolás Otamendi garante que está a desfrutar e focado no Benfica, sem comentar as notícias sobre eventual renovação de contrato.

O central internacional argentino, de 34 anos, regressou, esta terça-feira, a Lisboa, para se juntar aos trabalhos do Benfica, depois de um curto período de férias, após ter conquistado o Mundial 2022. No aeroporto, questionado pelos jornalistas sobre a renovação, desviou-se do tema.

"Estou feliz, agora vou concentrar-me no Benfica. Estou a desfrutar e agora só penso no jogo com o Braga [próximo jogo do Benfica no campeonato]", afirmou, à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado.



Otamendi regressou em 2020 a Portugal, onde representara o FC Porto dez anos antes, para assinar pelo Benfica. Vai na terceira época, com 104 jogos disputados, mas termina contrato no final da temporada.