Enzo Fernández regressa ao trabalho no Benfica

Enzo Fernández regressou esta terça-feira ao trabalho no Benfica.

No site oficial, o clube da Luz publicou um vídeo em que o campeão do mundo pela Argentina entra, bem disposto, no campus do Seixal. Com novo visual: cabelo loiro platinado.

Um dos jogadores que cumprimentam Enzo, no vídeo, é Otamendi, colega de seleção, que chegou de manhã cedo, esta terça-feira, a Lisboa.

Os dois jogadores, regressados de férias após a conquista do Mundial 2022, estão às ordens de Roger Schmidt. O Benfica não revela se já trabalharam integrados com o restante plantel.

Pelo vídeo, fica a ideia de que ambos fizeram trabalho de recuperação: Otamendi surge a receber massagens e Enzo no ginásio, em plena sessão de "spinning".

Schmidt deve contar com os dois jogadores para a visita ao Braga, na sexta-feira, às 21h15, a contar para a 14.ª jornada do campeonato. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.