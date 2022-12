"Benfica e Braga não vão estar afetados por eliminação da Taça da Liga"

Depois da eliminação da Taça da Liga, Sp. Braga e Benfica defrontam-se na sexta-feira, em partida a contar para a 14.ª jornada da I Liga. Daniel Kenedy que vestiu a camisola dos dois clubes, diz em Bola Branca que o facto das duas equipa não se terem apurado para a "final four" da Taça da Liga não irá pesar no jogo do campeonato.

"Apesar do Benfica e do Braga serem presenças assíduas na final da Taça da Liga, os jogadores e os treinadores já sabem que isso é passado, e agora têm de pensar nas outras provas onde estão inseridas, e não terem conseguido o apuramento nãos será isso que irá pesar nas suas exibições", considera.

Otamendi e Enzo Fernandez chegaram esta terça-feira a Lisboa e já treinaram. Kenedy acredita que Roger Schmidt poderá utilizar o defesa e o médio em Braga.

"São jogadores que estiveram a competir, é verdade que estes dias estiveram parados e a festejar, mas são jogadores profissionais e sabem os compromisso que tinham, por isso devem estar preparados para jogar em Braga. Mas se não estiverem, o Benfica tem no plantel jogadores de qualidade para os substituem", assegura.

Enzo Fernandez deu nas vistas no mundial e a sua cotação disparou com vários clubes a tentarem a contratação do médio argentino. Kenedy diz que os jogadores têm de estar preparados para esses rumores e acredita que Enzo ainda só pense no Benfica.

"Os jogadores têm de estar preparados para ouvir essas noticias quase todos os dias, e acredito que Enzo Fernandez conheça todas as noticias sobre a sua possível venda, mas terá de pôr isso um pouco de parte. Todos os jogadores tem objetivos de saída, mas acho que o Enzo ainda irá dar mais ao Benfica", conclui.