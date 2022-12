Andreas Schjelderup é o jogador perfeito para Roger Schmidt

Pedro Ferreira considera que Andreas Schjelderup é um jogador perfeito para o sistema de Roger Schmidt no Benfica.

Em entrevista a Bola Branca, o médio português do Aalborg, da Dinamarca, salienta que Schjelderup está a ser "o melhor jogador do campeonato". Tem tudo para encaixar no Benfica, pois o Nordsjaelland, equipa do extremo norueguês, também pratica "bom futebol":

"O Benfica gosta de jogar à bola e tem demonstrado bom futebol. O Nordsjaelland faz o mesmo. É uma equipa só de jovens, ninguém os apontava para estar em primeiro lugar e têm feito um trabalho fenomenal. Penso que [Schjelderup] se encaixaria perfeitamente no jogo [do Benfica de Roger Schmidt]", sustenta Pedro Ferreira.

O médio explica que Schjelderup, que se estreou na Superliga dinamarquesa com 16 anos, "já tinha mostrado muita qualidade no passado". Contudo, esta tem sido a época de afirmação, que tem mostrado que o avançado, de 18 anos, "pode ir para outras ligas superiores":

"Está a demonstrá-lo, claramente vai continuar a crescer e até pode brilhar no campeonato português. Não digo que chegue ao Benfica e se afirme logo de momento, mas acredito que, indo agora em janeiro, por exemplo, na próxima época, mais integrado, iria destacar-se."



Cola no pé e olhos para a baliza

Pedro Ferreira descreve que Andreas Schjelderup, que é o melhor marcador do campeonato da Dinamarca, com dez golos em 17 jogos, como um extremo irreverente, tecnicamente evoluído e com muito golo.

"Gosta de ir para dentro com a bola sempre colada ao pé, tem muita qualidade técnica, é imprevisível e tem feito muitos golos", elogia.

Aos 18 anos, Andreas Schjelderup já é internacional sub-21 pela Noruega. O Benfica está disposto a chegar aos 15 milhões pelo extremo, segundo "A Bola" - valor inicial de dez milhões e outros cinco milhões por objetivos.