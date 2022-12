Schjelderup tem grande futuro, mas Benfica terá de protegê-lo

Zeca considera acertada a eventual contratação de Andreas Schjelderup, um extremo de grande futuro, por parte do Benfica. No entanto, avisa que é preciso proteger o norueguês, que tem apenas 18 anos, nunca saiu dos países nórdicos e não está habituado a um contexto de clube grande.

Schjelderup quase foi colega de Zeca no Copenhaga, mas continua no Nordsjaelland e, agora, o Benfica está disposto, segundo "A Bola", a dar até 15 milhões de euros para contratá-lo. Em declarações a Bola Branca, o médio greco-português fala de um jovem de muita qualidade e que será uma excelente contratação para a equipa de Roger Schmidt.

"É um jogador muito bom tecnicamente, muito irreverente, gosta de ir para cima, não tem medo. Tem um bocadinho do futebol de rua, mas também joga a um, dois toques, vai embora e tem remate muito fácil. Ele joga do lado esquerdo e é só meter para dentro, e bate a bola de uma forma incrível, tem muitos golos assim esta época. É um miúdo para o futuro do Benfica, é muito bom jogador", garante.

Fundamental dar tempo a Schjelderup

Apesar dos elogios, e do destaque para um remate que já é imagem de marca e "que parece fácil, mas na realidade não é", Zeca avisa que é preciso ter em conta o contexto em que Schjelderup está inserido. Jogar no Nordsaelland, em que é o melhor marcador do campeonato, com dez golos em 17 jogos, é muito diferente de jogar no Benfica.

"Não acredito que o Benfica, a fazer esta contratação, seja para que o miúdo mostre já desde o início. Tem 18 anos, é a primeira vez que vai sair de um país nórdico. Joga numa equipa que tem cinco a seis mil adeptos por jogo e vai para um clube grande que joga a Liga dos Campeões. De repente, está a jogar num estádio com 40 ou 60 mil adeptos, ou a jogar um dérbi ou um clássico em Portugal. Não é fácil para um miúdo de 18 anos que vem de um contexto completamente diferente", adverte.

Zeca destaca que o Nordsjaelland está "muito bem", com possibilidade de ser campeão, e que Schjelderup "está mais maduro" desde que se estreou na Superliga dinamarquesa, com apenas 16 anos. Ainda assim, o jovem extremo ainda mal tem idade para conduzir. É preciso dar-lhe tempo.

"O contexto que ele tem no Nordsaelland é um contexto que ele não vai encontrar em mais lado nenhum. Estamos a falar de um menino de 18 anos cheio de alegria nas pernas, que quer é jogar futebol. É muito bom jogador, é uma aposta para o futuro e há que ter calma e dar tempo a este jogador, para que possa mostrar todas as suas qualidades", sustenta.



Não obstante os alertas, Zeca não tem dúvidas de que Schjelderup tem "todas as características para vir a ser um grande jogador".