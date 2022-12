Schjelderup deverá custar até 15 milhões de euros ao Benfica

O Benfica está perto do acordo com o Nordsjaelland para a contratação de Andreas Schjelderup, num negócio até 15 milhões de euros, segundo o jornal "A Bola".

O diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, deslocou-se recentemente à Dinamarca para adiantar as negociações pelo extremo, de 18 anos. Neste momento, de acordo com a referida publicação, há uma base de acordo para um valor inicial de dez milhões de euros.

A transferência deverá, contudo, incluir um valor adicional, seja por bónus, manutenção de percentagem de passe ou percentagem de mais-valias de uma futura venda (uma ou mais destas possibilidades). No caso de haver bónus por objetivos, o montante deverá ascender, no máximo, aos cinco milhões de euros, explica "A Bola".

O objetivo do Benfica é contratar Schjelderup já em janeiro, perspetiva que não agrada ao Nordsjaelland, que luta pelo título de campeão dinamarquês. Não sendo possível levá-lo para a Luz na próxima abertura do mercado, o clube português espera garantir já acordo para o verão.

Andreas Schjelderup, extremo dinamarquês, de 18 anos, é o atual melhor marcador do campeonato da Dinamarca, com dez golos em 17 jogos. Tem mais um ano e meio de contrato com o Nordsjaelland e também é seguido de perto por clubes como Sevilha, Arsenal e Liverpool.