Benfica. "Schjelderup é um género de Simão Sabrosa"

Andreas Schjelderup, que está na mira do Benfica, é um jogador ao estilo de Simão Sabrosa. A comparação é feita por Frederico Morais, atual treinador adjunto do Sarpsborg 08, do campeonato principal da Noruega.



Trata-se do melhor jogador norueguês do momento da sua geração, indica Frederico Morais em declarações a Bola Branca.

“Dos nascidos em 2004, é sem dúvida o jogador mais promissor da Noruega. Se tivesse de escolher alguém parecido na história do Benfica ou que o adepto português conhecesse, é um género de um Simão Sabrosa, de drible fácil, mas é muito eficaz”, afirma o treinador português.

“Tem jogado mais a extremo esquerdo, mas também pode jogar a 10. É muito objetivo, tanto no drible como no último passe, e remata. Ele tem números fantásticos, tem assistências e golos que é uma coisa inacreditável para um jogador tão novo. Ele é aquilo que o futebol moderno vai cada vez mais querer: jogadores objetivos, claros na definição, procura os colegas, é muito bom no último passe e também tem bola parada, sublinha Frederico Morais.