River Plate aguarda 38 milhões de euros quando a venda de Enzo se concretizar

O River Plate está atento a uma eventual transferência de Enzo Fernandez, do Benfica, já no mercado de inverno.

O clube argentino tem 25% do passe do internacional e receberá 38,5 milhões de euros, se os encarnados confirmarem a transferência pelo valor da cláusula (120 milhões de euros).

O presidente do River Plate, Jorge Brito, lembra que 75% do passe foi vendido por “18 milhões de euros, aos quais se somam os 38,5 milhões e meio que arrecadaríamos com os outros 25%”.

A confirmar-se, esta tornar-se-á a transferência mais cara de sempre do futebol argentino, superando a venda de Julian Álvarez para o Manchester City.

“É uma operação que nos vai servir muito para as infraestruturas que temos pensadas para o River”, explicou Jorge Brito, à TyC Sports.