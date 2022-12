Benfica terá rejeitado 100 milhões por Enzo Fernández

Enzo Fernández, de apenas 21 anos, chegou ao Benfica no verão, depois de se destacar no River Plate. Entrou diretamente para o onze inicial das águias e é um dos jogadores mais importantes para Roger Schmidt. Apontou três golos e quatro assistências em 24 jogos disputados.

De acordo com as publicações, a direção liderada por Rui Costa mantém-se firme com a posição tomada há alguns dias, durante a pausa para o Mundial: saídas em janeiro só pela cláusula de rescisão .

A participação no Mundial do Qatar valorizou ainda mais o jogador que se sagrou campeão do mundo. Enzo foi usado nos sete jogos da Argentina e foi titular em todos a partir da terceira jornada da fase de grupos. Jogou os 120 minutos da final contra a França.

As prestações valeram-lhe o troféu de melhor jovem da prova.

No verão, o Benfica pagou 10 milhões de euros ao River Plate pela sua contratação, mais oito em variáveis. O River Plate tem ainda 25% dos direitos económicos do agora campeão mundial, o que significa que ficará com 25% do valor de uma futura transferência.