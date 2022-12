Benfica ganha quatro lugares no “ranking” da UEFA

A equipa feminina do Benfica subiu quatro posições no “ranking” de clubes da UEFA. As encarnadas passaram do 27.º para o 23.º lugar europeu.

Se contabilizarmos apenas a atual época, as bicampeãs nacionais são a 10.ª melhor equipa europeia.

No final da época passada, a equipa da Luz estava no 37.ª lugar.

O “ranking” é liderado pelo Lyon. Os adversários do Benfica na Liga dos Campeões desta época – Barcelona e Bayern – são segundo e quarto classificado, respetivamente.

As comandadas de Filipa Patão fizeram seis pontos na fase de grupos da Champions, após duas vitórias contra o Rosengard.

Há mais duas equipas lusas no “ranking” da UEFA: Sp Braga (55.º) e Sporting (67.º).