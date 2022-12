Benfica fecha fase de grupos da Champions com nova derrota

O Benfica foi derrotado por 2-0 na visita ao Bayern Munique, na sexta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões feminina de futebol, despedindo-se da competição europeia com seis pontos, no terceiro lugar.

Em Munique, a partida chegou ao intervalo empatada a zero mas, no segundo tempo, Klara Bühl marcou aos 51 e 75 minutos.

A equipa da Luz ainda procurou o golo em várias ocasiões, mas não conseguiu marcar na Alemanha. As germânicas acabaram de ganhar muito pela eficácia.

Nota para Cloé Lacasse, que viu um golo ser invalidado em cima do intervalo por falta assinalada sobre a guarda-redes, e, no segundo tempo, se ficou a queixar de uma eventual grande penalidade cometida sobre si, não assinalada pela equipa de arbitragem.



De recordar que na primeira volta, a equipa alemã tinha vencido no Seixal por 3-2.

Esta quarta-feira, no outro jogo do grupo, o FC Barcelona goleou o Rosengard, por 6-0, e ganhou o grupo, com 15 pontos, os mesmos que a equipa alemã.

O Benfica fechou a fase de grupos com seis pontos, após duas vitórias contra as suecas do Rosengard.

As encarnadas chegaram pela segunda vez à fase de grupos da Champions. No ano passado, fizeram quatro pontos e este ano seis, mas voltaram a ficar de fora.