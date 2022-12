“Acho que faria bem ao Enzo Fernández ficar no Benfica até ao fim da época”

Mauro Airez, antigo médio argentino que representou o Benfica entre 1995 e 1997, concorda que Enzo Fernández só deve sair dos encarnados “pelo valor da cláusula” e aconselha o jogador a ficar no clube até ao final da temporada.

Ainda assim, o antigo jogador acredita que algum clube possa pagar a cláusula de rescisão de 120 milhões de euros já em janeiro, no dia em que foi noticiado que o Benfica recusou 100 milhões por Enzo.

“Neste mundo louco do futebol, daquilo que temos visto, não é impossível que alguém chegue e pague o valor da cláusula, principalmente depois do Mundial que fez e da idade que tem. Concordo com o Rui Costa, se alguém chegar e pagar a cláusula, não há nada a fazer. Acho que fazia bem ao Enzo ficar até ao fim da época”, diz, em Bola Branca.

Para o argentino, o impacto da saída “seria muito grande”, principalmente pela “função que tem no meio-campo” do Benfica. O médio é, nesta altura, o “motor da equipa”.

“Se isto acontecer, o Benfica vai sofrer até arranjar um substituto com as mesmas condições e poder físico, principalmente tão jovem como o Enzo”, explica Airez, em entrevista à Renascença.

Caso Enzo Fernández deixe a Luz, Mauro Airez não acredita que o Benfica tenha alguém na linha de sucessão com capacidade para aliviar o peso da baixa de “uma das peças fundamentais”.

“Neste momento, no plantel, não há nenhum jogador à altura para substituir o Enzo. O que não significa que não possa entrar alguém em janeiro, mas vão sentir a diferença, até porque quem chegar vai ter de passar por um período de adaptação”, sublinha

É, por isso, fundamental para o Benfica “gerir muito bem a abertura do mercado, porque uma ou duas saídas podem abanar a equipa”.

Enzo Fernández chegou ao Benfica no verão, depois de se destacar no River Plate. Entrou diretamente para o onze inicial das águias e é um dos jogadores mais importantes para Roger Schmidt. Apontou três golos e quatro assistências em 24 jogos disputados.

A participação no Mundial do Qatar valorizou ainda mais o jogador que se sagrou campeão do mundo. Enzo foi usado nos sete jogos da Argentina e foi titular em todos a partir da terceira jornada da fase de grupos. Jogou os 120 minutos da final contra a França.

As prestações valeram-lhe o troféu de melhor jovem da prova.

No verão, o Benfica pagou 10 milhões de euros ao River Plate pela sua contratação, mais oito em variáveis. O River Plate tem ainda 25% dos direitos económicos do agora campeão mundial, o que significa que ficará com 25% do valor de uma futura transferência.