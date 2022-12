Benfica fecha fase de grupos da Champions com nova derrota

O Benfica foi derrotado por 2-0 na visita ao Bayern Munique, na sexta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões feminina de futebol, despedindo-se da competição europeia com seis pontos, no terceiro lugar.

Em Munique, a partida chegou ao intervalo empatada a zero mas, no segundo tempo, Klara Bühl marcou aos 51 e 75 minutos.

A equipa da Luz ainda procurou o golo em várias ocasiões, mas não conseguiu marcar na Alemanha. As germânicas acabaram de ganhar muito pela eficácia.

De recordar que na primeira volta, a equipa alemã tinha vencido no Seixal por 3-2.

Esta quarta-feira, no outro jogo do grupo, o FC Barcelona goleou o Rosengard, por 6-0, e ganhou o grupo, com 15 pontos, os mesmos que a equipa alemã.

O Benfica fechou a fase de grupos com seis pontos, após duas vitórias contra as suecas do Rosengard.

As encarnadas chegaram pela segunda vez à fase de grupos da Champions. No ano passado, fizeram quatro pontos e este ano seis, mas voltaram a ficar de fora.