"Benfica a perder fulgor? Não há razão para desconfiança"

O ex-jogador José Calado recusa a ideia de "mini-crise" no Benfica, depois da derrota no particular com o Sevilha e do empate em Moreira de Cónegos, que afastou a equipa de Roger Schmidt da Taça da Liga.

Em declarações a Bola Branca, o antigo médio dos encarnados considera que não "há razão para desconfiar" das águias, após a paragem para o mundial.

"Falar de um jogo amigável e de um empate com o Moreirense, mesmo sendo um objetivo falhado, para colocar em causa todo o trabalho é uma utopia. As coisas têm estado a correr muito bem. Não há razão para desconfiança. O trabalho está a ser muito bem feito e o grande objetivo é o campeonato nacional. E, nesse aspeto, o Benfica está muito bem encaminhado. Nada está ganho, mas já se criou a ilusão na cabeça de todos os benfiquistas. A ilusão, não só por estar na frente do campeonato, mas pelo futebol que tem sido praticado até ao momento", argumenta o também comentador televisivo, que aproveita para sustentar que tomara os outros candidatos ao título estarem na posição que o Benfica ocupa atualmente na Liga portuguesa.

"Se há clube com margem de manobra para poder falhar no campeonato, será o Benfica. Os rivais, a única coisa que têm de pensar é em ganhar os jogos e esperar que o Benfica tropece. Essa é que é a realidade! Acredito que todos os rivais queriam estar na situação do Benfica. Prova dos nove em Braga, dia 30, no regresso da Primeira Liga para o Benfica? É um jogo muito difícil, mas não será decisivo. Há (ainda) muitos jogos", finaliza Calado.