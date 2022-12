John Durán tem potencial e é recomendado ao Benfica

Pedro Santos, jogador português que joga nos Estados Unidos desde 2017, recomenda a contratação de John Durán, dos Chicago Fire, ao Benfica. O avançado colombiano, de 19 anos, é colocado na lista dos encarnados, pelo jornal "Record", e trata-se, informa Pedro Santos, de um "jogador com muito potencial".

"É forte, técnico, rápido, forte de cabeça. O Benfica pode contratar um jogador com potencial, é jovem e é uma boa opção", refere o avançado português, em entrevista à Renascença.



Durán foi contratado pelos Fire há duas temporadas, quando tinha 17 anos, mas o clube norte-americano manteve-o mais uma época no Envigado, da Colômbia, clube que transferiu o jogador por 1,7 milhões de euros, de acordo com o site "transfermarkt".

Na sua estreia na MLS (liga norte-americana) marcou oito golos e fez três assistências, em 28 jogos. A adaptação correu bem. "A MLS é um campeonato em que há mais espaço, talvez mais ajustado ao jogo dele", explica Pedro Santos, que acredita que passando para uma liga "mais tática", como a portuguesa, Durán "aprenderá e vai evoluir".

Aos 19 anos, o avançado já tem três internacionalização pela Colômbia e uma saída para um clube da dimensão do Benfica "irá abrir ainda mais as portas da seleção", admite o antigo jogador do Columbus Crew, que na próxima época vai representar o DC United.

John Durán tem contrato com os Chicago Fire até 2024 e o clube tem opção por mais dois anos. O interesse do Benfica teve eco em Inglaterra, onde Chelsea, Liverpool e Manchester United já foram associados ao jovem avançado colombiano.

Durán é uma promessa do futebol sul-americano e entrou numa lista de jovens talentos a seguir, publicada pelo jornal "The Guardian".