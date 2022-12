O treinador do Benfica dá os parabéns ao Moreirense pela passagem, mas lamenta as muitas oportunidades falhadas que ditaram a eliminação do clube da Luz da Taça da Liga.

“Não jogámos mal, criámos várias oportunidades, mas desperdiçámos. A primeira parte foi muito boa, a segunda parte também teve bons momentos, mas falhámos muito”, repetiu Roger Schmidt. "Não posso censurar os meus jogadores".

O técnico encarnado reconhece que o objetivo era “ganhar todas as competições, mas temos de aceitar que as outras equipas também jogam bem e dar-lhes os parabéns”.

Schmidt garante que, nos próximos dias, a equipa vai treinar bem para preparar o regresso ao campeonato, já com quase todos os internacionais, “com a mesma mentalidade e trabalhar alguns pormenores”.

Após a partida, o treinador da equipa da Luz foi ovacionado pelos adeptos que assistiram à partida em Moreira de Cónegos.

O Benfica empatou 1-1 diante do Moreirense e está fora da Taça da Liga.