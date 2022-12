Roger Schmidt: "Queremos ganhar a Taça da Liga"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, quer vencer o Moreirense, que "poderia jogar na I Liga", para confirmar presença nos quartos de final da Taça da Liga, cujo objetivo é vencer.

"É uma final na fase de grupos. As duas equipas ganharam os dois jogos, vai ser um jogo contra o líder da II Liga, mas acho que poderiam jogar na I Liga. Vai ser um teste duro, mas queremos ganhar a Taça da Liga e amanhã temos de mostrar capacidade e ter uma boa atitude", disse, em conferência de imprensa.

O técnico alemão saúda os regressos dos internacionais portugueses, sendo que João Mário "tem um pequeno problema no pé que já tinha antes do Mundial". Gonçalo Ramos e António Silva estão aptos a voltar a jogar pelo Benfica.

David Neres é outro ponto de interrogação: "Tem um pequeno problema, vamos ver. Se treinar hoje sem problemas poderá ser opção, mas se sentir ainda algo, não vamos arriscar".

Enzo e Ramos blindados

Gonçalo Ramos e Enzo Fernández brilharam no Campeonato do Mundo e questionado sobre possíveis saídas, Roger Schmidt garante que o objetivo é manter a qualidade no plantel.

"Junto o Otamendi também, que tem jogado muito bem. O Enzo e o Gonçalo confirmaram o que estão a fazer no Benfica, que é uma época incrível. Já assumiam responsabilidade grande aqui e foram com grande confiança para o Mundial. Estamos felizes por eles, eles estão felizes aqui e precisamos de jogadores como eles para sermos campeões. Não temos medo que ninguém saia, porque nenhum vai sair. Temos grandes objetivos esta época", termina.

O Benfica joga em casa do Moreirense neste sábado, às 19h00. As águias precisam de vencer em Moreira de Cónegos frente ao líder da II Liga para seguirem em frente.