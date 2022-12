Não só por Enzo e Otamendi, mas também por Messi. Roger Schmidt apoia a Argentina no Mundial

Roger Schmidt, treinador do Benfica, garante que vai apoiar a Argentina na final do Campeonato do Mundo. E não apenas porque Otamendi e Enzo Fernández, dois jogadores do clube, podem vencer o Mundial, mas também por Lionel Messi.

"Tenho todo o respeito pela França, mas claro que vou apoiar a Argentina. Não é só o Enzo e o Otamendi, mas eu amo o Messi. Para mim é o melhor jogador do mundo ainda, mostrou isso neste Mundial. A Argentina é um grande exemplo, melhoraram ao longo do Mundial, com confiança e grande ligação. Merecem ser campeões do mundo", disse, em conferência de imprensa.

Nicolás Otamendi e Enzo Fernández não são os primeiros jogadores a atuar em Portugal que marcam presença na final de um Mundial. No entanto, podem ser os primeiros da história a vencê-la.

Os dois jogadores do Benfica, que têm sido titulares, vão disputar a final do Mundial 2022 pela Argentina.