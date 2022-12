Gonçalo Ramos eleito melhor jogador da I Liga em outubro e novembro

Gonçalo Ramos, do Benfica, foi eleito o melhor jogador da I Liga nos meses de outubro e novembro.

O internacional português somou 21% dos votos dos treinadores da competição e superou a concorrência dos colegas de equipa, que fecharam o pódio. Rafa Silva ficou logo atrás, com 20%, e Enzo Fernández ficou no terceiro posto, com 8% dos votos.

Gonçalo Ramos falhou um dos seis jogos disputados nos dois meses de competição, mas marcou cinco golos nos cinco jogos em que foi titular.

O avançado de 21 anos vive época de total afirmação no Benfica. No clube, leva 14 golos e três assistências em 21 jogos disputados, numa temporada, até agora, sem derrotas.

Estreou-se na seleção nacional e apontou um "hat-trick" nos oitavos de final do Mundial frente a Marrocos. Gonçalo Ramos junta o prémio de melhor jogador ao de melhor avançado.