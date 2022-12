Roger Schmidt eleito o melhor treinador da I Liga nos meses de outubro e novembro

Roger Schmidt, treinador do Benfica, foi eleito o melhor treinador da I Liga nos meses de outubro e novembro.

Nos seis jogos realizados nos dois meses, o Benfica venceu cinco - frente a Rio Ave, FC Porto, Desportivo de Chaves, Estoril Praia e Gil Vicente -, e empatou apenas um, em casa do Vitória de Guimarães.

O Benfica ainda não perdeu esta época em todas as competições. No total, são já 27 jogos disputados.

Schmidt foi o treinador mais votado pelos pares com 38,10% dos votos dos treinadores. A fechar o pódio da votação surgem Rúben Amorim, com 14,29%, e João Aroso, adjunto de Moreno no Vitória de Guimarães, que também somou 14,29% das preferências.

O Benfica fez quase o pleno de prémios, com Gonçalo Ramos foi o melhor avançado, Enzo Fernández o melhor médio, António Silva o melhor defesa. Diogo Costa, do FC Porto, foi o melhor guarda-redes.