Renovação com Schmidt seria injeção de confiança no plantel

Álvaro Magalhães considera que faz sentido o Benfica renovar contrato com Roger Schmidt. O treinador alemão tem acordo até 2024, mas, segundo o jornal "Record", Rui Costa pretende estender a ligação e reforçar a proteção contra eventuais interessados em Roger Schmidt.

O técnico já convenceu Álvaro e o antigo jogador dos encarnados afirma que o prolongamento do contrato com Schmidt terá um efeito positivo no plantel.

"Ele tem contrato. As coisas estão bem (...) O futebol é momento e estão todos satisfeitos Se existir a renovação, até os jogadores vão sentir mais confiança e motivação", comenta, em entrevista à Renascença.

Álvaro Magalhães destaca, sobretudo, "a disciplina que ele incutiu no grupo de trabalho". Roger Schmidt chegou esta época ao Benfica e o clube ainda não perdeu qualquer jogo oficial. Está na liderança do campeonato, nos oitavos de final da Liga dos Campeões e da Taça de Portugal, e tem em aberto a possibilidade de apuramento para os quartos de final da Taça da Liga.

O contrato que assinou com o Benfica, por duas temporadas, não tem uma cláusula de rescisão estabelecida. Se o alemão sair para outro clube, o valor a pagar ao Benfica é o remanescente do contrato, no momento da rescisão.