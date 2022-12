Médio do Benfica chamado a estágio da seleção italiana

Cher Ndour, médio de apenas 18 anos do Benfica, foi chamado por Roberto Mancini para integrar um curto estágio da seleção italiana.

O selecionador italiano convocou dois grupos de trabalho, um de jogadores da Serie B - segunda divisão italiana -, e os restantes da Serie A e de outros clubes estrangeiros.

Ndour, de 18 anos, venceu a Youth League na época passada com o Benfica e é presença regular na equipa B, na II Liga, desde 2021/22. Esta época, já jogou pela equipa B, sub-20 e sub-19. Está em final de contrato e poderá deixar as águias no final da época, caso não renove.

O objetivo do estágio é a observação de talentos que possam passar despercebidos à seleção italiana. À semelhança de Ndour, também Bamba, do Vitória, já foi chamado para um estágio semelhante.

O estágio decorre entre 20 e 22 deste mês. Ndour faz parte do segundo lote de jogadores que apenas se apresentará a 21 de dezembro. Segue-se um treino e um jogo-treino entre os convocados.

Ndour arrancou formação na Atalanta, mas está no Benfica desde 2020.