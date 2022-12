Gonçalo Ramos foi eleito o melhor avançado dos meses de outubro e novembro da I Liga. O jogador do Benfica recolheu 24,60% dos votos dos treinadores principais da competição.

Nos cinco jogos disputados no período em questão, Gonçalo Ramos marcou cinco golos, cimentando a sua posição como melhor marcador do campeonato, com nove golos.

Em segundo lugar ficou Rafa, também do Benfica, com 19,05% dos votos, e em terceiro Taremi, do FC Porto, com 15,08%.