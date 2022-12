Vlachodimos tem acordo para renovar com o Benfica até 2027

Odysseas Vlachodimos chegou a acordo com o Benfica para renovar até 2027, segundo o jornalista alemão Florian Plettenberg, da Sky Sport.

Só faltará mesmo a assinatura para o guarda-redes grego, de 28 anos, estender o vínculo, que por agora dura até 2025, por mais dois anos.

No verão, Vlachodimos esteve muito perto de trocar o Benfica pelo Ajax, no entanto, o negócio não ficou fechado a tempo do fecho do mercado de transferências. Segundo a imprensa neerlandesa, o clube dos Países Baixos planeava voltar à carga pelo internacional grego em janeiro.

No final de outubro, o guarda-redes afirmou que estava "feliz e confortável" no Benfica. "Veremos o que o futuro nos traz", disse.

Vlachodimos, que tem sido indispensável para Roger Schmidt, chegou à Luz em 2018/19, proveniente do Panathinaikos. Esta temporada, já leva 26 jogos disputados, com 18 golos sofridos (menos de um por partida).