Vlachodimos merece renovação pelo Benfica. "É guarda-redes para muitos anos"

"Ele merece a renovação. Tem estado muito bem ao longo destes anos e tem melhorado bastante. É com muito agrado que ouço a notícia [da renovação] porque é um grande jogador e uma grande pessoa. Tem vindo a fazer um grande trabalho no Benfica", salienta.

No verão de 2018, o médio, que nasceu em Portugal mas joga pela seleção grega, disse a Odysseas, então seu companheiro no Panathinaikos, para assinar de olhos fechados pelo clube português. Quatro anos depois, o guarda-redes está prestes a renovar até 2027. Em declarações a Bola Branca , Zeca diz que a extensão do vínculo é merecida e destaca que Vlachodimos "é um guarda-redes para muitos anos no Benfica".

O internacional grego está na sua quinta temporada na Luz. Chegou ainda no final da era Rui Vitória, passou por uma fase de alguma instabilidade com Jorge Jesus e, sem desistir, voltou a cair no goto de um treinador do Benfica, neste caso Roger Schmidt.

Zeca salienta que Vlachodimos e a família gostam muito de Lisboa, pelo que espera que o guarda-redes fique "muito anos" no Benfica. O internacional grego, a jogar na Dinamarca, no Copenhaga, lembra a força de vontade e a resiliência do amigo, nos momentos mais complicados:

"No futebol, todos temos momentos bons e menos bons. O que me deixa contente é a forma como ele reagiu a esses momentos menos bons e, até, a várias críticas, do meu ponto de vista, por vezes sem fundamento. Mas deixa-me feliz, porque ele deu a volta por cima e está cada vez melhor."



Como Zeca convenceu "Ody"



Zeca ainda se lembra do dia, em 2018, em que disse a Odysseas Vlachodimos para não hesitar em aceitar a proposta do Benfica.



"O que lhe disse foi que não sabia o que ele ia ter de propostas, mas que se a do Benfica fosse verdade, se fosse a ele optaria pelo Benfica, porque é um grande clube em Portugal e europeu e com grandes condições. Hoje vejo que ele está muito feliz por ter tomado essa decisão", realça.



Vlachodimos, que tem sido indispensável para Roger Schmidt, já leva 26 jogos disputados, com 18 golos sofridos, esta temporada.