Benfica quer deixar imagem diferente contra o Barcelona

A treinadora do Benfica, Filipa Patão, espera “deixar uma imagem diferente” diante do FC Barcelona na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

De recordar que, na primeira volta, a equipa catalã derrotou as encarnadas, no Seixal, por 9-0.

Filipa Patão não tem dúvidas: “Em termos estratégicos, sabemos que o Barcelona tem o poderio, a capacidade e as individualidades”.

Apesar disso, a técnica acrescenta que “temos jogadoras com grandes valências e um coletivo que este ano tem demonstrado que tem evoluído e melhorado de jogo para jogo na Liga dos Campeões”.

O Benfica está no terceiro lugar do grupo, com seis pontos, menos três que Barcelona e Bayern Munique, e ainda acredita na qualificação para a fase seguinte da Champions.

“Vamos lutar até ao final, sabemos que, do outro lado, vai estar o Bayern a jogar com o Rosengard e tudo poderá acontecer. Só temos de centrar-nos no que podemos controlar e o que podemos controlar é o nosso jogo, tentarmos fazer aqui pontos e deixar tudo em aberto para a última jornada com o Bayern”, acrescenta.

O Barcelona – Benfica está marcado para esta quarta-feira, a partir das 20h00.