Toni: "Época de sucesso só é possível se o Benfica mantiver os melhores jogadores"

Toni, antigo jogador e treinador do Benfica, considera que só mantendo os melhores jogadores será possível ter sucesso esta época, pelo que aprova a garantia do presidente do clube, Rui Costa, de que não sairá ninguém em janeiro, a menos que pelo valor da cláusula de rescisão.

Em declarações a Bola Branca, Toni destaca a importância de jogadores como Enzo Fernández ou Gonçalo Ramos, que têm sido associados ao interesse de grandes clubes europeus, para o sucesso do Benfica.

“São peças fundamentais para os objetivos do Benfica. Ainda nem atingimos o meio da época, ainda nada está decidido, o Benfica ainda não ganhou nada. Só é possível continuar a manter a esperança de uma época de sucesso se conseguir manter os melhores jogadores”, sublinha.

"O sonho comanda a vida"

Quanto à competição, o antigo jogador e treinador dos encarnados aponta para a Taça da Liga como objetivo imediato, bem como o retorno do campeonato, no dia 30 de dezembro, no terreno do Braga.

“Benfica vinha embalado e confiante. Agora, o foco é a resposta à Taça da Liga e o regresso ao campeonato, com um jogo de capital importância com o Sporting de Braga. Expectativa em relação à retoma dos jogadores que estiveram fora”, assinala Toni, nesta entrevista à Renascença.

Toni também alinha com Rui Costa no sonho de voltar a conquistar a Liga dos Campeões. O antigo jogador reforça que “o sonho comanda a vida”, mesmo com “menos investimento e menos recursos”:

“Um líder de um clube como o Benfica não pode passar outra mensagem que não essa. Está longe de ser um caminho fácil, mas não pode matar esse sonho dos jogadores e dos adeptos. Sendo difícil, nada é impossível.”