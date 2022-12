Rui Costa. “Que em nenhuma situação se possa perder o foco”

O presidente do Benfica, Rui Costa, reafirma o alerta a todos no clube: “Que em nenhuma situação se possa perder o foco daquilo que estamos a fazer”.

“O nosso foco será sempre este: servir o clube para se consiga conquistar os títulos que desejamos e que os nossos adeptos merecem. O apelo que faço é que este foco não se perca", referiu.

No jantar de Natal dos encarnados, em que garantiu que “só há um Benfica”, Rui Costa fez um primeiro balanço do que, em termos de resultados, foi o primeiro ano do seu mandato.

"Tivemos na canoagem o nosso Pimenta, que foi campeão Mundial; no judo fomos campeões nacionais femininos, tivemos a Bárbara Timo bronze no Mundial e a nossa equipa feminina bronze na Taça dos Campeões europeus pela primeira vez na história do clube; na natação, o nosso Dioguinho [Diogo Ribeiro] foi campeão do Mundo e recordista mundial; no atletismo, Pedro Pichardo campeão Europeu e Mundial; também no atletismo fomos pela décima segunda vez consecutiva campeões nacionais. Fomos campeões nacionais de Sub-20 masculino e de corta-mato. A acrescentar a isto, ganhámos a Intercontinental Sub-20 de futebol pela primeira vez que a competição se realizou. Estes foram os títulos conquistados e parece que estamos no final da época, mas não estamos”.

“Temos hoje entre o futebol, as modalidades de pavilhão, râguebi e piscina 15 equipas a disputar os campeonatos nacionais e, ao dia de hoje, lideramos em 11. Disputámos desde o início da época 11 Supertaças, conquistámos oito. E, por fim, tivemos nove equipas a disputar os play-offs de provas europeias; neste momento, temos nove equipas nas fases de grupos das competições europeias, muitas delas Ligas dos Campeões. É um recorde absoluto na história do clube", acrescenta.

O líder das águias não tem dúvidas: “Tenho a certeza que estamos no caminho certo para chegarmos ao final do ano e estes resultados serem, no mínimo, os que dei agora."

A fechar, Rui Costa olha para o ano civil que se aproxima: “Que seja um 2023 de grande sucesso e grande orgulho para todos nós”.