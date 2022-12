Enzo diz a Enzo que pense "no melhor para ele e para o Benfica"

Enzo Pérez, antigo jogador do Benfica, aconselha Enzo Fernández a só pensar no que será melhor para si e para o Benfica depois do Mundial 2022, em que a Argentina se apurou para as meias-finais.

Os dois jogadores não partilham apenas o nome e a ligação ao Benfica: são internacionais argentinos, jogaram juntos no River Plate e atuam no meio-campo. Por isso, nada melhor - ou mais confuso - que ter Enzo Pérez a dar conselhos a Enzo Fernández sobre o rumo a seguir.

"Quando terminar o Mundial, [Enzo Fernández] pensará no melhor para ele e para o clube onde está. Não tenho dúvidas, pelas suas qualidades, e porque o conheço bem e porque estamos em contacto e sei muito bem que está a fazer as coisas bem, de que, vá para onde for, irá fazer bem as coisas. Se decidir mudar de Liga, obviamente que tudo demora o seu tempo, mas esperemos que adaptação seja a menor possível e que ele continue a crescer como jogador", salientou Enzo Pérez, de 36, numa conferência de imprensa do River, na madrugada desta terça-feira.