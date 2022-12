António Silva bisa no prémio de melhor defesa da I Liga

António Silva venceu o prémio de melhor defesa da I Liga em outubro e novembro. Repete a distinção de setembro.

O central do Benfica, de 19 anos, recebeu 33,33% dos votos dos treinadores principais do campeonato e superou o colega de equipa Grimaldo, com 12,7%, e João Basso, do Arouca, com 7,94%.

António Silva foi totalista nos seis jogos disputados pelo Benfica no campeonato nos dois meses em questão. Fez dois golos, com que contribuiu para o registo de cinco vitórias e um empate do líder.