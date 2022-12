Benfica perde amigável contra Sevilha

O Benfica perdeu, 0-1, diante do Sevilha num jogo de preparação realizado no Algarve.

É a primeira derrota da equipa da Luz nesta temporada, considerando jogos particulares ou oficiais. Os comandados de Roger Schmidt somam 27 jogos oficiais sem perder (23 vitórias e quatro empates).

Após um período de férias de 10 dias, e enquanto se espera o regresso dos internacionais que estão ou estiveram no Mundial do Qatar, os encarnados realizaram uma partida particular contra a equipa espanhola.

O único golo do encontro foi apontado por Rakitic, já na segunda parte.

O treinador Roger Schmidt aproveitou para rodar todos os disponíveis.

BENFICA (1.ª parte): Helton Leite; André Almeida, João Victor, Brooks, Grimaldo; Florentino, Chiquinho, Diogo Gonçalves, Draxler, Rafa e Musa.

BENFICA (2.ª parte): Samuel Soares; Gilberto, Lucas Veríssimo, Morato, Ristic; Aursnes, Paulo Bernardo, Neres, Gil Dias, Henrique Araújo e Rodrigo Pinho.

Na segunda parte entrou também João Neves, que se estreou na equipa principal e entrou para o lugar de Neres, que terá saído tocado.

O Benfica volta aos compromissos oficiais no próximo sábado, com a obrigatoriedade de vencer no terreno do Moreirense para ser primeiro classificado no Grupo C e garantir o apuramento para os quartos de final da Taça da Liga.