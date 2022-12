Enzo Fernández ou Gonçalo Ramos? Rui Costa garante que não sai ninguém em janeiro

Rui Costa, presidente do Benfica, garante que nenhum jogador importante vai sair do clube no mercado de transferências de janeiro.

Em declarações à BTV, o dirigente encarnado promete que o projeto "é desportivo e não financeiro".

"Felizmente, nesta altura, não atravessamos problemas financeiros e não temos necessidade de vender jogadores. Iremos procurar fazer ajustes que possam beneficiar o plantel, temos o objetivo de fazer uma época ganhadora e, como tal, o que posso garantir é que em janeiro não irá sair nenhum jogador, a não ser que seja pela cláusula, como é obvio. De outro modo não irá sair nenhum jogador que seja fundamental", disse.

Gonçalo Ramos, que apontou um "hat-trick" frente à Suíça nos oitavos de final do Mundial, e Enzo Fernández, opção regular na Argentina, projetaram-se ainda mais no Campeonato do Mundo.

Rui Costa garante que o Benfica está "feliz por haver tantos pretendentes aos nossos jogadores", mas sublinha que não há negociações.