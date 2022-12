Benfica consegue segunda vitória na Champions

O Benfica derrota o Rosengard, por 3-1, e conquista a segunda vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino.

As encarnadas dominaram a partida em grande parte do encontro, mas foram as campeãs suecas a marcar primeiro, por Schough, contra a corrente do jogo.

Pela equipa da Luz viraram o marcador Cloé Lacasse (2) e Nycole.

Destaque ainda para duas bolas nos ferros, por Jéssica Silva e Lúcia Alves, numa partida jogada com muito frio e alguma neve.

Com este triunfo, a equipa de Filipa Patão passa a somar 6 pontos em quatro jogos.

Também esta quarta-feira, o Bayern recebe o Barcelona.

Na próxima jornada, dia 15 de dezembro, o Benfica recebe o FC Barcelona.

O grupo tem quatro equipas: O FC Barcelona é, segundo o ranking da UEFA, a segunda equipa da Europa (só superada pelo Lyon), o Bayern Munique a quinta, o Rosengard a 12.ª e o Benfica a 26.ª.