Draxler é "arma" de Schmidt para a segunda parte da época

Roger Schmidt está confiante que Julian Draxler ainda vai ser importante para o Benfica esta temporada. O treinador alemão diz, mesmo, que o seu compatriota "pode ser uma grande arma" na segunda parte da temporada.

Draxler chegou à Luz, cedido pelo PSG, ainda com problemas físicos e, entretanto, voltou a lesionar-se. Agora está recuperado e o plano passa por lhe dar minutos na Taça da Liga, de forma a que melhore a sua condição.

"Ele voltou a lesionar-se, frente ao Porto, esteve fora quatro semanas e agora está de volta. Amanhã [sábado] vai jogar [com o Penafiel]. Ele precisa de jogos para melhorar a sua forma. Pode tornar-se muito importante para nós na segunda parte da época. Pode ser uma grande arma para nós", diz Roger Schmidt, em conferência de imprensa.

O treinador não está arrependido pela aposta no internacional alemão e recorda que o clube estava a par do risco, quando recebeu Draxler, por empréstimo do PSG, no último dia do mercado de transferências.

"Nós sabíamos, quando o contratámos, que o Julian não estava no seu melhor. Ele esteve lesionado e não teve uma reabilitação perfeita. No PSG ele estava a treinar à parte. Nós sabíamos a condição em que vinha, mas decidimos aproveitar a oportunidade de contratar um jogador de topo, que teríamos de trabalhar", afirma.



Draxler, de 29 anos, foi utilizado em 10 jogos e tem dois golos. Marcou na Taça da Liga, frente ao Estrela da Amadora, no primeiro jogo da fase de grupos da competição. O Benfica volta a jogar este sábado, com o Penafiel, às 20h45, também para a Taça da Liga.