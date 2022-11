Benfica aproveita Taça da Liga para ganhar jogadores

Roger Schmidt quer continuar a aproveitar a Taça da Liga para dar minutos a jogadores que têm tido menos oportunidades. O treinador do Benfica tenta tirar o máximo deste período competitivo para ganhar mais opções, quando o campeonato regressar.

"Há alguns jogadores no Mundial e é uma boa oportunidade para alguns jogadores terem tempo de jogo. É importante para alguns jogadores. Lucas Veríssimo, João Victor e Morato, por exemplo, precisam de tempo de jogo para atingirem a sua melhor forma. É bom termos esta competição para testar alguns jogadores no 11 inicial", afirma, em conferência de imprensa, esta sexta-feira, antes da receção ao Penafiel.

Lucas Veríssimo, citado pelo técnico, não está, no entanto, disponível. O central brasileiro está recuperado da lesão que afastou da competição durante um ano, mas devido a doença febril não entra nas opções dos encarnados.

Lucas está fora para o próximo jogo, mas espero que ainda jogue antes do Natal. Neste momento não é o mesmo jogador. Há um ano, antes da sua lesão, ele estava no seu topo de forma. Jogava sempre no Benfica e na seleção do Brasil. Já mostrou que está de volta, quando jogou pela B. Mas precisa de tempo para voltar ao seu melhor", refere.

Sobre a possibilidade de utilizar André Almeida, que ainda não jogou esta época, Roger Schmidt dá a entender que a opção poderá recair sobre Gilberto.

"Tenho fazer uma escolha para o 11 e o Gilberto também está muito bem. Começou a época como titular e neste momento é a alternativa ao Bah. O André Almeida também é opção, mas tomarei a decisão, tendo em conta o futuro dos jogadores", explica, em resposta à questão sobre se Almeida pode deixar o clube em janeiro.

Depois de vencer o Estrela da Amadora, na 1.ª jornada do Grupo C da Taça da Liga, segue-se o Penafiel, equipa que o treinador estudou e respeita. O objetivo é "jogar bom futebol e vencer".

O Benfica recebe o Penafiel, este sábado, às 20h45, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Grupo C da Taça da Liga. Os encarnados venceram o primeiro jogo, frente ao Estrela da Amadora, por 2-3. Estão na frente do grupo, com os mesmos três pontos que o Moreirense, que venceu o Penafiel, na ronda inaugural.