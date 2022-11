Filipa Patão. Rosengard “vai ser tão complicada como o Bayern”

A treinadora de futebol do Benfica, Filipa Patão, diz que as suecas do Rosengard não são mais fáceis que FC Barcelona e Bayern Munique, mas garante que as encarnadas querem vencer.

“Já demos provas de que conseguimos lutar de frente com equipas com grande poderio e que têm nome nesta competição. Conseguimos criar dificuldades a qualquer equipa que jogue connosco. Sabemos das dificuldades que vamos ter, que o Rosengard é uma equipa muito competitiva e organizada. São fortes em transição e em bloco mais baixo conseguem dificultar muito o trabalho. Desenganem-se se acham que o Rosengard será mais fácil do que o Bayern. Vai ser tão complicada como o Bayern, vai causar problemas, mas estará ao nosso alcance. Não partimos para nenhum jogo sem ser a pensar na vitória e este jogo não será diferente", referiu Filipa Patão.

O Benfica vem de duas derrotas (0-9 contra Barcelona e 2-3 contra Bayern), mas os resultados não desviam o foco da equipa.

“O objetivo primordial do Benfica foi estar nesta competição. Mas o Benfica tem um objetivo muito claro antes do que quer que seja na Liga dos Campeões e que ainda não o conseguiu fazer, que é ter a hegemonia no futebol feminino em Portugal. Não podemos deixar isso para trás. Não temos uma ansiedade desmedida de procurar ser campeãs na Liga dos Campeões. Sabemos que é um processo e que vai ter um crescimento e o seu tempo. Não podemos pedir para ganharem uma Liga dos Campeões quando o futebol feminino em Portugal ainda não é profissionalizado na sua totalidade”, referiu.

O Benfica recebe no Seixal o Rosengard, campeão sueco, a partir das 20h00 na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

No “ranking” atualizado da UEFA, o Benfica está na posição 27 e o Rosengard é 12.º. Já agora, o FC Barcelona é segundo e o Bayern 5.º.

Convocadas:

Ana Seiça, Ana Vitória, Andreia Faria, Beatriz Nogueira, Carole Costa, Carolina Correia, Carolina Vilão, Catarina Amado, Cloé Lacasse, Chrtisty Ucheibe, Daniela Silva, Francisca Nazareth, Jéssica Silva, Katelin Talbert, Lara Pintassilgo, Lúcia Alves, Maria Negrão, Marta Cintra, Nycole Raysla, Pauleta, Rute Costa, Sílvia Rebelo e Valéria Cantuário.



Destaque para a ausência da lesionada Andreia Norton.