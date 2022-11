Benfica e Rafa Silva acertam renovação até 2026

Benfica e Rafa Silva têm a renovação praticamente acertada. O avançado deverá assinar, em breve, novo contrato, com duração até junho de 2026.

De acordo com o jornal "A Bola", o presidente do Benfica, Rui Costa, e o diretor desportivo, Rui Pedro Braz, reuniram-se, na terça-feira, com o representante de Rafa, António Araújo, e alinhavaram a renovação.

Falta acertar "alguns detalhes importantes", segundo a publicação, mas a vontade de todos é chegar a acordo o mais rapidamente possível.

Atualmente, Rafa, de 29 anos, tem contrato com o Benfica válido até junho de 2024 (final da próxima época) e cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. "A Bola" adianta que a intenção é estender a duração do vínculo, aumentar o salário do extremo e fortalecer a blindagem.

Esta está a ser uma das melhores épocas de Rafa no Benfica, desde que chegou do Braga, em 2016/17, por 16 milhões de euros. O ex-internacional português (renunciou à seleção) leva 11 golos e cinco golos em 24 jogos.