Rui Costa. “Muita coisa há para fazer” e aposta no Seixal reforçada

O presidente do Benfica, Rui Costa, considera que, após um ano na presidência do clube, "há muita coisa para fazer". A aposta na formação é para reforçar.

"Ao fim de um ano, muita coisa há para fazer ainda. Cadeira de sonho ou não? Eu sou, como tantos de nós, benfiquista dos pés à cabeça. Não escondo que sonhava um dia vir a ser presidente. Se me perguntasse se era nesta altura, claro que não. Precipitou-se tudo da maneira que toda a gente conhece, e eu não recuei nem me escondi quando o Benfica precisava. Sinto-me mais adulto, mais maduro. O primeiro ano foi extraordinariamente difícil pela forma como entrei”, referiu.

Rui Costa, em entrevista à Liga Portugal durante o evento Thinking Football, garante que está “a tentar fazer o caminho que todos os benfiquistas esperam que seja real: voltar às conquistas e à hegemonia nacional. Eu venho do desporto, e o foco será sempre desportivo, sem nunca descurar a saúde financeira do clube".

O líder encarnado lembra que a aposta no Seixal é para continuar e dá números: "Fizemos a pré-época com 14 jovens da formação Sabíamos que não iam ficar todos no plantel principal. Muitos deles estão na equipa B. Neste ano, estão nove a trabalhar diretamente com a equipa principal oriundos do Benfica Campus”.

“No Mundial, estarão entre nove a dez jogadores oriundos da formação do Benfica. Essa também é a nossa grande satisfação. Este é o projeto do Benfica. Disse que daria muito espaço à formação do Benfica. Na Seleção, estão dois jogadores que se afirmaram no Benfica: António Silva e Gonçalo Ramos. O objetivo é formar mais jogadores, dar melhores condições para serem formados. Sem descurar a componente humana e social de todos eles", acrescentou.