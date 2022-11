Benfica pode "comprar um clube no estrangeiro? Não é impossível"

Domingos Soares de Oliveira, co-CEO da SAD do Benfica, admite que o emblema da Luz possa comprar um clube no estrangeiro nos próximos cinco anos.

Em conversa num painel do Thinking Football, evento da Liga Portuguesa que decorre no Porto, Soares de Oliveira realça que a aposta no futuro não se limitará às fronteiras nacionais, numa altura em que o clube já explorou "quase tudo" no mercado português.

"Temos de ir para o estrangeiro, isso é uma certeza e já o digo nos últimos dez, 15 anos", realça.

Um investimento da SAD das águias à escala internacional seria um teste a "duas coisas", aponta Soares de Oliveira: "Uma é se conseguimos gerar dinheiro fora de Portugal e a segunda é se conseguimos ter acesso ao talento fora de Portugal".

Quanto ao formato, as opções variam, desde parcerias à compra de um clube. "Se vamos comprar um clube no estrangeiro nos próximos cinco anos? Diria que isso não é impossível", reconhece o dirigente.

A hipótese ainda será remota, mas "é com certeza algo que o Benfica tem de ponderar num futuro próximo", sublinha Soares de Oliveira.