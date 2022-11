Rui Costa: "Vitória do Club Brugge no Dragão é um alerta para nós"

Rui Costa, presidente do Benfica, acredita que a goleada do Club Brugge, por 4-0, em casa do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões é um aviso para o duelo dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em declarações à "Sky Sports" italiana, o dirigente encarnado falou no evento "Globe Soccer Awards" e reconhece que o Brugge não era dos adversários mais difíceis no sorteio.

"Seria hipócrita se dissesse que dentro das equipas que podiam calhar, o Clube Brugge era a mais difícil, mas o facto é que fizeram uma grande fase de grupos", diz.

Rui Costa deixa o alerta para a equipa: a diferença de estatuto entre os dois clubes não é representa uma vantagem em campo.

"Não podemos pensar que, por sermos uma equipa com um nome tão grande - não desfazendo obviamente o Brugge - seria fácil. Vai ser um jogo difícil, venceram o FC Porto, em casa do FC Porto, por 4-0, e isso devia ser um alerta para nós. Mas temos as nossas ambições. Chegámos aos quartos de final numa época em que internamente não correu bem. Este ano vamos tentar ir mais longe", diz.

O Benfica está nomeado para o prémio de melhor formação e Rui Costa assume que é "uma das vantagem e dos melhores trabalhos" do clube.

"Nos últimos dez anos exportamos tantos grandes talentos que vemos hoje em dia, então faz parte da nossa cultura, da cultura do clube, e eu como presidente não quero deixar que isso se perca e continuar a formar jogadores para a primeira equipa sobretudo, e depois veremos o que acontece no futuro", termina.